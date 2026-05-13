Dinamani
நாட்டில் பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்படுகிறதா? மத்திய அமைச்சா் பதில்தவெக அரசு மீது இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு!அமெரிக்கா தாக்கினால் மீண்டும் யுரேனியம் செறிவூட்டல் தொடங்கும்: ஈரான்கேரள புதிய முதல்வா் தோ்வு: காங்கிரஸ் தலைவா்களுடன் ராகுல் ஆலோசனைமேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புசெல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற ஜூன் 15 வரை கால அவகாசம்!
/
மதுரை

மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரியில் இளநிலை படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரியில் இளநிலைப் பட்டப் படிப்புகளுக்கு இணையதளம் மூலம் மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

News image

விண்ணப்பம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரியில் இளநிலைப் பட்டப் படிப்புகளுக்கு இணையதளம் மூலம் மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து கல்லூரியின் முதல்வா் சூ. வானதி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

மதுரை மீனாட்சி அரசு மகளிா் கல்லூரியில் தமிழ், ஆங்கிலம், வரலாறு, பொருளாதாரம், வணிகவியல், வணிக நிா்வாகவியல், கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், புவியியல்,

மனையியல், கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாட்டியியல் ஆகிய பாடப்பிரிவுகள் உள்ளன.

தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய இரு வழிகளிலும் முற்பகல், பிற்பகல் ஆகிய இரு சுழற்சி முறைகளிலும் 1,300 மாணவிகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் சோ்க்கை நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில், 2026-27- ஆம் ஆண்டுக்கான இளநிலை பட்டப்படிப்பு முதலாமாண்டு மாணவா் சோ்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் கடந்த 7-ஆம் தேதி முதல் இணையதளம் மூலம் பெறப்படுகின்றன.

விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவிகள் உரிய ஆவணங்களுடன் வருகிற 29- ஆம் தேதி வரை இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். பொதுப் பிரிவினா் எனில் விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 50 செலுத்த வேண்டும். எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது. மாணவிகளின் சோ்க்கை தொடா்பான விவரங்கள் குறுஞ்செய்தி, மின்னஞ்சல் வழியாகத் தெரிவிக்கப்படும். மாணவிகளின் நலன் கருதி கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவிகள் சோ்க்கை தொடா்பாக ஆலோசனை மையம் செயல்படுகிறது. கூடுதல் விவரங்கள் ஏதும் அறிய வேண்டுமெனில் ஆலோசனை மையத்தை அணுகிப் பயன்பெறலாம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

கலை-அறிவியல் படிப்புகள் மீது கவனம் திருப்பும் கல்லூரி மாணவா்கள்!

கலை-அறிவியல் படிப்புகள் மீது கவனம் திருப்பும் கல்லூரி மாணவா்கள்!

அரசு மகளிா் கல்லூரியில் வணிக விழா

அரசு மகளிா் கல்லூரியில் வணிக விழா

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் நாளை விமான பாலாலயம்

மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் நாளை விமான பாலாலயம்

பாத்திமா மகளிா் கல்லூரியில் பேரவை நிறைவு விழா

பாத்திமா மகளிா் கல்லூரியில் பேரவை நிறைவு விழா

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு