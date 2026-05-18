மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் வியாபாரி உயிரிழந்தாா்.
வாடிப்பட்டி அருகேயுள்ள விராலிப்பட்டியைச் சோ்ந்த நடராஜன் மகன் சிவகுமாா் (45). இவா், அதே பகுதியில் மளிகைக் கடை நடத்தி வந்தாா். இந்த நிலையில், இவா்
ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு மதுரை- திண்டுக்கல் நான்கு வழிச் சாலையில் குலசேகரன்கோட்டை பிரதான சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்துக்கு பெட்ரோல் நிரப்புவதற்காக சென்றாா்.
அப்போது, எதிரே வந்த ஆட்டோ, இரு சக்கர வாகனம் மீது மோதியது. இதில், பலத்த காயமடைந்த சிவகுமாரை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினா் வாடிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து வாடிப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி விபத்து: இளைஞா் உயிரிழப்பு
சாலை விபத்தில் காயம் அடைந்தவா் உயிரிழப்பு
கோவில்பட்டியில் விபத்து: கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு
சாலை விபத்தில் வியாபாரி உயிரிழப்பு
விடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு