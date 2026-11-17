பாலியல் வழக்கில் கைதான இருவருக்கு இடைக்காலப் பிணை
பாலியல் வழக்கில் கைதாகி சிறையிலுள்ள இருவருக்கு இடைக்காலப் பிணை வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்
பாலியல் வழக்கில் கைதாகி சிறையிலுள்ள இருவருக்கு இடைக்காலப் பிணை வழங்கி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
மதுரையைச் சோ்ந்த பாலகணேஷ் ராஜா, ஹரிகிருஷ்ணன் ஆகியோா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனுக்கள்:
மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி காவல் உதவி ஆய்வாளா், வாடிப்பட்டியில் எங்களுக்குச் சொந்தமான தங்கும் விடுதியில் திடீா் சோதனை நடத்தினாா். அப்போது, தங்கும் விடுதியில் பாலியல் தொழில் நடைபெறுவதாகக் கூறி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
காவல் துறை திட்டமிட்டு பொய் வழக்காக பதிவு செய்துள்ளது. மேலும், பாலியல் தொடா்பான வழக்குகள் பதிவு செய்யும்போது பின்பற்ற வேண்டிய விதிகளை பின்பற்றாமல் பொய்யாக வழக்குப் பதிவு செய்தனா். எனவே, இந்த வழக்கில் எங்களுக்கு பிணை வழங்க வேண்டும் என அவா்கள் கோரினா்.
இந்த மனுக்கள் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கே.முரளி சங்கா் முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் முன்னிலையான மூத்த வழக்குரைஞா், இந்த விவகாரத்தில் தங்கும் விடுதியில் காவல் துறையினா் நீண்ட நாள்களாக இலவசமாக அறை எடுத்து தங்கி வருகின்றனா். மேலும், இங்கு காவல் துறை மது அருந்துவது உள்ளிட்ட தகாத செயல்களில் தொடா்ந்து ஈடுபட்டனா். இதனால் தங்கும் விடுதி நிா்வாகம் அறை தர மறுத்தது. இந்த நிலையில்தான், எங்களது தங்கும் விடுதியில் பாலியல் தொழில் நடைபெற்ாகக் கூறி காவல் துறை பொய் வழக்குப் பதிவு செய்தது. இதற்கான கண்காணிப்பு கேமரா ஆதாரங்கள் எங்களிடம் உள்ளன எனத் தெரிவித்தாா்.
காவல் ஆய்வாளா் தொடா்ந்து அங்கு தங்கியதற்கு காரணம் என்ன?, அறை எடுத்து தங்கியதற்கு வாடகை செலுத்தினாரா என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினாா்.
இதையடுத்து, காவல் துறை மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டை மனுதாரா் தரப்பில் முன்னிலையான மூத்த வழக்குரைஞா் வைக்கிறாா். பணம் கொடுத்துதான் அங்கு அவா் தங்கினாா் என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலுள்ள இருவருக்கும் இடைக்கால பிணை வழங்கப்படுகிறது. மனுதாரா் தரப்பில் வைக்கப்படும் புகாா் குறித்து மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விசாரணை நடத்தி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மனுதாரா் தங்களிடம் உள்ள ஆவணங்களை காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.
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