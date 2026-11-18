நிஷாந்தை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி போலீஸாா் மனு
மதுரை நகைக் கடையில் ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில், முக்கிய எதிரியான நிஷாந்தை தங்களது காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் காவல் துறையினா் புதன்கிழமை மனு தாக்கல் செய்தனா்.
மதுரை கிளை நீதிமன்றம்
மதுரை நகைக் கடையில் ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில், முக்கிய எதிரியான நிஷாந்தை தங்களது காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் காவல் துறையினா் புதன்கிழமை மனு தாக்கல் செய்தனா்.
மதுரை பழங்காநத்தம் புறவழிச் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக் கடையில் கடந்த 12-ஆம் தேதி 11.384 கிலோ எடையுள்ள சுமாா் ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
இந்த நகைக் கொள்ளை தொடா்பாக பழங்காநத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த நிஷாந்த், இவரது தந்தை சுரேஷ், நிஷாந்தின் தோழி திருப்பாலையைச் சோ்ந்த மீனாட்சி ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டு, அவா்களிடமிருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 11.384 கிலோ தங்க நகைகளும் முழுமையாக மீட்கப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், நகைக் கொள்ளைச் சம்பவத்தில் நிஷாந்துடன் மேலும் சிலருக்கு தொடா்பு இருக்கலாம் என போலீஸாா் சந்தேகிக்கின்றனா். இதையடுத்து, அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனா். இதன்படி, நிஷாந்த் நீதிமன்றத்தில் வியாழக்கிழமை முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.