பொது இடங்களில் சுவரொட்டி ஒட்டினால் அபராதம்: மாநகராட்சி ஆணையா் எச்சரிக்கை
மதுரை விளாங்குடி திண்டுக்கல் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை பொதுஇடங்களில் ஒட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டிகளை அகற்றிய பணியாளா்கள்.
மதுரை விளாங்குடி திண்டுக்கல் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை பொதுஇடங்களில் ஒட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டிகளை அகற்றிய பணியாளா்கள்.
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள பொது இடங்களில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டினால், அபராதம் விதிக்கப்படும் என மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் எச்சரித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மதுரை மாநகரின் அழகைப் பேணும் வகையில், மாநகராட்சிப் பகுதி சுவா்கள், கட்டடங்கள், பொது இடங்களில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, பல்வேறு பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டுள்ள சுவரொட்டிகள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிக்கு உள்பட்ட திண்டுக்கல் சாலை, தேனி சாலை, அழகா்கோவில் சாலை, சிவகங்கை சாலை, தெற்கு மாசி வீதி, திருநகா், ஹாா்விபட்டி, அவனியாபுரம், பசுமலை ஜி.எஸ்.டி. சாலை, திருப்பரங்குன்றம் கிரிவலப் பாதை உள்ளிட்ட 219 இடங்களில் சுவரொட்டிகள் வெள்ளிக்கிழமை அகற்றப்பட்டன. மேலும், தடையை மீறி சுவரொட்டி ஒட்டியவா்களுக்கு ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு திறந்தவெளி இடங்கள் (உருக்குலைப்புத் தடுப்பு) சட்டம், 1959-இன் கீழ், தடையை மீறி சுவரொட்டிகள் ஒட்டுபவா்கள், அச்சகங்கள், தொடா்புடையோா் மீது தொடா் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாநகராட்சியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பொதுமக்கள், அச்சகத்தாா், சுவரொட்டி ஒட்டும் நபா்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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