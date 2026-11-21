அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம்: ராமநாதபுரம் ஆட்சியா் பதிலளிக்க உத்தரவு
தனிநபா் ஆக்கிரமித்த அரசு நிலங்களை மீட்கக் கோரிய வழக்கில், ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்
தனிநபா் ஆக்கிரமித்த அரசு நிலங்களை மீட்கக் கோரிய வழக்கில், ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், உரப்புளி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தா்மராஜ் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த பொது நல மனு: பரமக்குடி வட்டம், உரப்புளி கிராமம் அருகே லட்சுமணன் குடியிருப்பு என்ற சிறிய கிராமம் வைகை ஆற்றின் வடக்கு கரையில் அமைந்துள்ளது. இங்கு 500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வேளாண்மை, கால்நடை வளா்ப்பை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், இந்தக் கிராமத்தைச் சோ்ந்த தனி நபா் சட்டவிரோதமாக அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்கள், நீா்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து தனது பெயரில் பட்டா மாற்றம் செய்துள்ளாா். இதனால், கிராம மக்களின் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீா்க் குழாய் பதிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடியவில்லை.
இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா், தமிழக அரசுக்கு பலமுறை மனுக்கள் அனுப்பியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே, அரசு நிலங்களுக்கு போலியாக பட்டா தயாா் செய்து, தனது சொந்த கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் தனிநபா் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, கிராம மக்களின் அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வில் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: தனிநபா் ஒருவா் எவ்வாறு இவ்வளவு நிலங்களை ஆக்கிரமிக்க முடியும்?. இந்த மனு குறித்து உரிய விசாரணை செய்து, அதன் நிலை அறிக்கையை ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது என்றனா்.
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