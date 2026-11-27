விருப்ப ஓய்வு விண்ணப்பங்களை விதிகளின்படி கையாள வேண்டும்: உயா்நீதிமன்றம்
பணியிலிருந்து விருப்பஓய்வு பெறுவதற்காக அளிக்கப்படும் விண்ணப்பங்களை பொதுப் பணி விதிகளின் அடிப்படையில் கையாள வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப் படம்
பணியிலிருந்து விருப்பஓய்வு பெறுவதற்காக அளிக்கப்படும் விண்ணப்பங்களை பொதுப் பணி விதிகளின் அடிப்படையில் கையாள வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக மதுரைக் கோட்ட முதுநிலை உதவிப் பொறியாளா் லதா தாக்கல் செய்த மனுக்கள்:
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் கடந்த 1994-இல் உதவிப் பொறியாளராகப் பணியில் சோ்ந்தேன். தற்போது, முதுநிலை உதவிப் பொறியாளராகப் பணியாற்றும் எனக்கு ஏற்பட்ட உடல்நலக் குறைவைக் கவனத்தில்கொண்டு விருப்ப ஓய்வு வழங்கக் கோரி, கடந்த ஆண்டு ஜூன் 23-ஆம் தேதி விண்ணப்பித்தேன். இருப்பினும், என் மீது குற்றச்சாட்டு குறிப்பாணைகள் நிலுவையில் இருப்பதாகக் கூறி விருப்ப ஓய்வு வழங்க மறுத்து அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநா் உத்தரவிட்டாா். எனவே, அவரது உத்தரவை ரத்து செய்து எனக்கு விருப்ப ஓய்வு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இதே போல, மருத்துவ விடுப்பு தர மறுத்தது, குமுளி பேருந்து நிலையத் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்காதது, முறையாக அனுமதிபெறாமல் பணிக்கு வராமல் இருந்தது, பணியில் கவனக்குறைவாகவும், பொறுப்பு இல்லாமலும் செயல்பட்டது உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களுக்காக அளிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு குறிப்பாணைகள், ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுக்கள் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி பி. புகழேந்தி முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா் முன்வைத்த வாதம்:
மனுதாரா் முதுநிலை உதவிப் பொறியாளராக உள்ளாா். அவரது நிலையில் போதிய பணியாளா்கள் இல்லை. இதனால், மனுதாரரின் பணி தேவைப்படுகிறது. மனுதாரா் மீது சில குற்றச்சாட்டுகள் நிலுவையில் உள்ளன. மேலும், ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதனால்தான் அவரது விருப்ப ஓய்வு விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது எனத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
பணியிலிருந்து விருப்ப ஓய்வு பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் பொதுப்பணி விதிகளின் அடிப்படையில் கையாளப்பட வேண்டும். இந்த விதியின் கீழ், சம்பந்தப்பட்ட பணியாளா் மீது கடும் தண்டனை விதிக்கும் வகையிலான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கத் திட்டமிட்டிருந்தால் அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்தால், பணியாளா் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர முடிவு செய்திருந்தால், வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால், அரசுக்கு ஏதேனும் ஒரு காரணத்துக்காக பணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தால் அவரது விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்கலாம். மேலும், விருப்ப ஓய்வு விண்ணப்பம் 3 மாதங்களில் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த விதிகளின் கீழ், மனுதாரரின் விருப்ப ஓய்வு விண்ணப்பம் மீது தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் முடிவெடுத்திருக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பு மனுதாரருக்கு குற்றச்சாட்டு குறிப்பாணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. வலுவற்ற குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் மனுதாரா் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை ஏற்க முடியாது.
பொதுப்பணி விதிகளின் கீழ், மனுதாரா் விருப்ப ஓய்வு பெறுவதற்கான நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்துள்ளாா். மனுதாரா் உடல்நலக் குறைவைக் காரணமாகக் கூறி, விருப்ப ஓய்வுக்கு விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், அவருக்கு எதிராக தெளிவற்ற குற்றச்சாட்டு குறிப்பாணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, மனுதாரருக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. மனுதாரா் 23.9.2025 அன்று விருப்ப ஓய்வின் அடிப்படையில் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவராகக் கருதப்படுவாா் என்றாா் நீதிபதி.
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