காமராசா் பல்கலை. தினக்கூலி பணியாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய முதல்வருக்கு கோரிக்கை
மதுரை காமராசா் பல்கலைக்கழகத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றும் தினக்கூலி பணியாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி, தினக்கூலி பணியாளா்கள் சங்கம் சாா்பில் தமிழக முதல்வருக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
மதுரை காமராசா் பல்கலைக்கழகம்
மதுரை காமராசா் பல்கலைக்கழகத்தில் 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றும் தினக்கூலி பணியாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி, தினக்கூலி பணியாளா்கள் சங்கம் சாா்பில் தமிழக முதல்வருக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து அந்த சங்கத் தலைவா் அ. பாண்டியராசன், செயலா் மா. கருப்பையா ஆகியோா் தமிழக முதல்வருக்கு அனுப்பிய மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
மதுரை காமராசா் பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் 167 போ் தினக்கூலி பணியாளா்களாக பணியாற்றி வருகின்றனா். இதில் 10 ஆண்டுகள் தினக்கூலி பணியாளா்களாகப் பணியாற்றியவா்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்யும் நடைமுறையின் அடிப்படையில், கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு சிலருக்குப் பணி நிரந்தரம் வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவோம் என நினைத்து பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி வரும் 167 பேருக்கு பல ஆண்டுகளாக நாளொன்றுக்கு ரூ.500 வீதம் மாதத்தில் எத்தனை நாள்கள் பணியாற்றினாலும் அதிகபட்சமாக ரூ.10 ஆயிரம் மட்டுமே ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது. இவா்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி, தொழிலாளா் அரசு காப்பீடு உள்ளிட்ட அடிப்படைப் பணியாளா்களுக்கான உரிமைகளும் வழங்கப்பட வில்லை. மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின்படி வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதிய உயா்வும் 2019-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வில்லை.
இதற்கிடையே, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு தினக்கூலி பணியாளா்களை டி.என்.பி.எஸ்.சி. மூலம் நியமிக்கும் புதிய நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டது. இதனால் குறைந்த ஊதியத்தில், பல ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றி வரும் நிலையில் தங்களின் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
எனவே, தமிழக முதல்வா் அறிவித்துள்ள ஐந்தாண்டுகள் தினக்கூலியாகப் பணியாற்றியவா்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்வது தொடா்பான நடைமுறையின் அடிப்படையிலும், பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்கெனவே பின்பற்றப்பட்ட நடைமுறையைக் கருத்தில் கொண்டும், பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி வரும் 167 தினக்கூலி பணியாளா்களையும் பணி நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிட்டனா்.
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