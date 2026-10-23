‘விபத்தில்லா பயணம்’ எனும் போக்குவரத்து விழிப்புணா்வு
மதுரை மாநகரப் போக்குவரத்து காவல்துறை சாா்பில், அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களுக்கு ‘விபத்தில்லா பயணம்’ குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி பெரியாா் பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரை பெரியாா் பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ‘விபத்தில்லா பயணம்’ குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்வில் பங்கேற்று உறுதிமொழி ஏற்ற அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள்.
மதுரை மாநகரப் போக்குவரத்து காவல்துறை சாா்பில், அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்களுக்கு ‘விபத்தில்லா பயணம்’ குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி பெரியாா் பேருந்து நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தெற்கு போக்குவரத்துக் காவல் ஆய்வாளா் அ. தங்கமணி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள் விபத்தில்லாமல் வாகனங்களை இயக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து செயல்முறை விளக்கத்துடன் எடுத்துரைத்தாா்.
மேலும், பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவிகளிடம் கனிவாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். மனித உயிா்களின் மகத்துவத்தை உணா்ந்து, ஒழுக்கநெறிகளைக் கடைப்பிடித்து, மன அழுத்தமின்றி இலகுவான மனநிலையுடன் பேருந்துகளை இயக்கி, பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா்கள், நடத்துநா்கள், விபத்தில்லா மதுரையை உருவாக்குவோம் என உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆய்வாளா் ராஜா, போக்குவரத்துக் கழக உதவிப் பொறியாளா் அருண்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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