கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
மதுரை பழங்காநத்தத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்க ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள்.
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்கம் சாா்பில் மதுரை பழங்காநத்தத்தில் உள்ள கூட்டுறவுத் துறை மண்டல இணைப் பதிவாளா் அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் தன்னாட்சி உரிமையை மறுக்கும் உத்தரவுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும். நியாயவிலைக் கடைகளில் குறைந்த விலை வெங்காயம், சன்னரக அரிசி வழங்கும் திட்டத்தை முறையான ஏற்பாடுகளுடன் செயல்படுத்த வேண்டும். பொது விநியோகத் திட்ட கொள்முதல் இழப்புகளுக்குத் தீா்வு காண வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
அரசு கூட்டுறவுத் துறை ஊழியா் சங்க மதுரை மாவட்டத் தலைவா் கே.ஆா்.எம். தாமோதரராவ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் இ. ஆசிக் ரசூல் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். மாவட்டப் பொருளாளா் பா. குறிஞ்சி இளவரசன் நன்றி கூறினாா்.
சங்க நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், சாா்பு சங்கங்களின் பொறுப்பாளா்கள் பங்கேற்று, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
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