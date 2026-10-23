திருச்செந்தூா் கோயில் யாகசாலை இடம்: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் யாகசாலை இடமாற்ற விவகாரத்தில் கோயில் அறங்காவலா் குழு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் யாகசாலை இடமாற்ற விவகாரத்தில் கோயில் அறங்காவலா் குழு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் யாகசாலை பூஜையை இடமாற்றம் செய்யாமல், வழக்கமான அதே மண்டபத்தில் நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த பெரியநம்பி நரசிம்ம கோபாலன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், முருகன் அமா்வு முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, கோயில் நிா்வாகம் நிா்வாகம் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், இந்த விவகாரம் தொடா்பாக கோயில் அறங்காவலா்கள் குழு சாா்பில் ஒரு வாரத்தில் முடிவு தெரிவிக்கப்படும் என்றாா்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரத்தில் திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள் எடுக்கும் முடிவை நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
விசாரணை முடியும் வரை யாகசாலை பூஜை குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கக் கூடாது. வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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