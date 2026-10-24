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நோ்மையான ஆட்சியே முதல்வர் விஜய்யின் இலக்கு: வைகோ

மக்களுக்கு நோ்மையான ஆட்சி நிா்வாகத்தை அளிக்க வேண்டும் என்ற இலக்கில் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாக மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

cm vijay - vaiko

முதல்வர் விஜய்யுடன் மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ... - Insta/cmo tamilnadu

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மக்களுக்கு நோ்மையான ஆட்சி நிா்வாகத்தை அளிக்க வேண்டும் என்ற இலக்கில் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் உறுதியாக இருப்பதாக மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

மதுரையில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்ததாவது: தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை அதிகரித்துவிட்டதாக சிலா் தொடா்ந்து அறிக்கை வெளியிடுகின்றனா். எல்லா காலங்களிலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன.

அண்ணா தலைமையிலான ஆட்சியில் குறைவாக இருந்த குற்றச் சம்பவங்கள், எம்ஜிஆா் ஆட்சிக் காலத்தில் அதிகரித்தன. பிறகு, கருணாநிதி ஆட்சிக் காலத்தில் இது மேலும் உயா்ந்தது. சட்டம்-ஒழுங்கைப் பராமரிப்பதில் காவல் துறைக்கு முக்கியப் பங்கு உள்ளது. இதை அவா்கள் சரியாகவே செய்கின்றனா். எனவே, எல்லாவற்றுக்கும் தவெக அரசு பொறுப்பேற்க முடியாது.

ஸ்டொ்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நியாயமாகப் போராடியவா்கள் மீது காவல் துறையை ஏவி 13 பேரை சுட்டுக் கொன்றதைப் போன்றும், வணிகா்கள் ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் ஆகியோரை காவல் நிலையத்தில் வைத்து சித்திரவதை செய்து கொன்றதைப் போன்றும் மோசமான எந்தச் சம்பவங்களும் தவெக ஆட்சியில் நடைபெறவில்லை என்பதை ஆட்சியைக் குறைக்கூறுபவா்கள் உணர வேண்டும்.

தவெகவுடன் கூட்டணியில் இருந்தாலும், தமிழக அரசின் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்ட மதிமுக தயங்குவதில்லை. நிா்வாக அனுபவம் இல்லாவிட்டாலும், சில துறைகளில் உயா் அலுவலா்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லாவிட்டாலும் தமிழகத்தில் சிறந்த, நோ்மையான ஆட்சி நிா்வாகத்தை அளிக்க வேண்டும் என்பதில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் உறுதியாக உள்ளாா். முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் பத்திரப் பதிவு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் கொடுத்தால்தான் பணி நடக்கும் என்ற நிலை இருந்தது. ஆனால், தற்போது இந்த நிலையில்லை.

தமிழகத்தில் வாக்காளா்கள் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தப் பணி நடைபெற்ற போது, தொடா்புடைய அலுவலா்களுடன் வாா்டு வாரியாகவும், வாக்குச்சாவடி வாரியாகவும் சென்று பல வாக்குகளை நீக்கவும், சோ்க்கவும் செய்தவா்கள் திமுகவினா்தான். எனவே, தமிழகத்தில் 97 லட்சம் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு திமுகவே பொறுப்பேற்க வேண்டும். இந்த வாக்குகள் நீக்கப்படாமலிருந்தால் தவெக மேலும் 30 அல்லது 40 தொகுதிகளில் கூடுதலாக வென்றிருக்கும்.

இந்திய தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் ஏற்கெனவே ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவா். தற்போதைய வாக்காளா்கள் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் முறைகேடுகளுக்கு இவரே காரணம். ஞானேஷ்குமாா் தாமாக பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் அல்லது மத்திய அரசு அவரை பதவியிலிருந்து விலக்க வேண்டும். இவரைப் பதவி நீக்கக் கோரி நாடாளுமன்றத்தில்

எதிா்க்கட்சிகள் தீா்மானம் கொண்டு வந்தால், அதை நிறைவேற்ற பெரும்பான்மை கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் என்றாா் அவா். பேட்டியின் போது முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு. பூமிநாதன், மதிமுக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

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