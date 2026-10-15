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முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!

முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் திருச்சூர் பயணம் பற்றி...

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முதல்வர் விஜய் - ANI

Updated On :

கேரள மாநிலத்தில் உள்ள திருச்சூருக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

கோவை காந்திபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகே ரூ. 300 கோடியில் 8 தளங்களுடன் 1,98,000 சதுர அடி பரப்பில் ‘பெரியாா் அறிவுலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்’ அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள், குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக வசதிகள், ஆராய்ச்சி படிப்பகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த ‘பெரியாா் அறிவுலகம்’ திறப்பு விழாவில் பங்கேற்று முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நாளை திறந்துவைக்கவுள்ளார்.

இதற்காக சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் கோவை விமான நிலையம் செல்லும் விஜய், அங்கிருந்து கார் மூலம் விழா நடைபெறும் இடத்துக்கு பயணிக்கிறார்.

இந்த விழா முடிந்தவுடன் ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருச்சூர் செல்லும் முதல்வர் விஜய், பிரபல தொழிலதிபர் ஒருவரின் வீட்டில் நடைபெறும் நவரத்திரி விழாவில் கலந்துகொள்ளவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த பயணத்தின் போது குருவாயூர் கோயிலுக்குச் சென்று முதல்வர் விஜய் தரிசனம் செய்யவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஆந்திர மாநிலம், விஜயவாடாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட விஜய், கனக துர்கை அம்மன் கோயிலில் தரிசனம் செய்துவிட்டு, அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chief Minister Vijay to travel to Thrissur tomorrow!

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