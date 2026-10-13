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சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்தார் முதல்வர் விஜய்!

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று சந்தித்தது குறித்து...

Chief Minister Vijay met Chandrababu Naidu

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - ANI

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ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று (அக். 13) அவரின் இல்லத்திற்குச் சென்று சந்தித்தார்.

இந்த சந்திப்பில் தமிழக அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.

ஆந்திரத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதல்வர் விஜய், அமராவதியில் உள்ள ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு இல்லத்திற்குச் சென்று அவரை சந்தித்தார்.

சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் அவரின் மகனும் அம்மாநில அமைச்சருமான நாரா லோகேஷ் மற்றும் அமைச்சர் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் முதல்வர் விஜய்யை வரவேற்றனர்.

முதல்வர் விஜய்யை வரவேற்கும் நாரா லோகேஷ்

முதல்வர் விஜய்யை வரவேற்கும் நாரா லோகேஷ் - ANI

மேலும் தனது அமைச்சர்கள் நிம்மலா ராமநாயுடு, நாராயணா மற்றும் எம்.பி. ஸ்ரீனிவாசலு ரெட்டி ஆகியோரை சந்திரபாபு நாயுடு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

இந்த சந்திப்பில், கோதாவரி - காவிரி நதிநீர் இணைப்பு, கிருஷ்ணா நதி நீர் விடுவிப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து இரு முதல்வர்களும் பேசியதாகத் தெரிகிறது.

Summary

Chief Minister Vijay met Chandrababu Naidu

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