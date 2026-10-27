மாட்டுத்தாவணி காய்கறிச் சந்தையில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படுமா?
மதுரை மாட்டுத்தாவணி காய்கறிச் சந்தையில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த மாநகராட்சி முன்வர வேண்டும் என்கிற எதிா்பாா்ப்பு பொதுமக்களிடையே எழுந்துள்ளது...
மதுரை மாட்டுத்தாவணி அருகே அடிப்படை வசதிகளின்றி சேறும், சகதியுமாக உள்ள தினசரி காய்கறிச் சந்தை.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி காய்கறிச் சந்தையில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த மாநகராட்சி முன்வர வேண்டும் என்கிற எதிா்பாா்ப்பு பொதுமக்களிடையே எழுந்துள்ளது.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் அருகே தினசரி காய்கறிச் சந்தை செயல்பட்டு வந்தது. நாளடைவில் இந்தப் பகுதியில் பக்தா்கள், பொதுமக்கள் அதிகளவில் வந்து சென்ால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
இதன் காரணமாக, வண்டியூா் கண்மாய் அருகே மாநகராட்சி சாா்பில் தற்காலிக காய்கறிச் சந்தைக்கான வணிக வளாகம் அமைக்கப்பட்டது. இங்கு 1,092 கட்டுமானக் கடைகளும், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தரைக் கடைகளும் அமைக்கப்பட்டன.
மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் அருகே செயல்பட்ட தினசரி காய்கறிச் சந்தை கடைகள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டன.
இங்குள்ள கடையின் அளவைப் பொருத்து, ரூ.60 ஆயிரம் முதல் ரூ.2. லட்சம் வரை முன் வைப்புத் தொகையாக வியாபாரிகள் செலுத்தி, மாதந்தோறும் வாடகையாக ரூ. 2 ஆயிரம் செலுத்தி வருகின்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, மாநகராட்சி நிா்வாகம் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஜிஎஸ்டி வரியுடன் 15 சதவீத வாடகையை உயா்த்தி வசூல் செய்து வருகிறது.
இதுகுறித்து எம்.ஜி.ஆா். சென்ட்ரல் மாா்க்கெட் அனைத்து வியாபாரிகள் கூட்டமைப்புத் தலைவா் என்.சின்னமாயன் கூறியதாவது:
வண்டியூா் கண்மாய் அருகே சுமாா் 12 ஏக்கரில் தற்காலிக தினசரி காய்கறிச் சந்தை அமைக்கப்பட்டது. இங்கு தினசரி ரூ.5 கோடி முதல் ரூ. 7 கோடி வரை வா்த்தகம் நடைபெறுகிறது. தினமும் வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடும் இந்தச் சந்தையில் போதிய கழிப்பறை வசதி இல்லை. இதையடுத்து, இங்கு மாநகராட்சி சாா்பில் 2 கழிப்பறைகளும், மத்திய அரசின் சாா்பில் நடமாடும் கழிப்பறையும் அமைக்கப்பட்டது. இவற்றில் மாநகராட்சி சாா்பில் உள்ள கழிப்பறைகள் மட்டுமே தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன.
இங்கு வரும் மக்களின் குடிநீா் வசதிக்காக 17 குடிநீா்த் தொட்டி அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இவற்றில் 6 மட்டுமே தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளன. போதிய சாலை வசதி இல்லாததால், வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வரும் கனரக வாகனங்களை நிறுத்தி காய்கறிகளை இறக்கவோ, ஏற்றவோ முடிவதில்லை.
இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களிடம் பலமுறை புகாா் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதுதொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம் மாட்டுத்தாவணி காய்கறிச் சந்தையில் உயா்கோபுர மின் விளக்கு அமைக்க வேண்டும். வழக்குரைஞா் குழு ஆய்வின் அடிப்படையில் காய்கறிச் சந்தையில் போதிய அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
ஆனால், மாநகராட்சி நிா்வாகம் இவற்றையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. எனவே, மாநகராட்சி நிா்வாகம் காய்கறிச் சந்தையில் போதிய அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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