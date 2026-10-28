அரசுத் துறை ஒப்பந்தப் பணியாளா்களின் விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
தமிழகத்தில் அரசுத் துறைகளில் பணியாற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளா்களின் விவரங்கள் குறித்து அரசுத் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் அரசுத் துறைகளில் பணியாற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளா்களின் விவரங்கள் குறித்து அரசுத் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
திருநெல்வேலி வேளாண் விற்பனைக் குழுவில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றும் தனுஷ்கோடி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
பணி வரன்முறை வழங்கக் கோரி, நான் விண்ணப்பித்த மனுவை திருநெல்வேலி வேளாண் விற்பனைக் குழுச் செயலா் நிராகரித்து உத்தரவிட்டாா். எனவே, இந்த உத்தரவை ரத்து செய்து எனக்குப் பணி வரன்முறை வழங்க வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனுவை ஏற்கெனவே விசாரித்த உயா்நீதிமன்றத் தனி நீதிபதி, திருநெல்வேலி வேளாண் விற்பனைக் குழுச் செயலா் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டாா்.
இந்த நிலையில், தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவை எதிா்த்து அரசுத் தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வு முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
அரசுத் துறைகளில் ஏன் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளா்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனா். 10 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை அவா்களின் சேவையைப் பெற்றுக் கொண்ட பிறகும், அவா்களது பணியை வரன்முறைப்படுத்த மறுப்பது ஏன்? இதனால், ஊழியா்கள்தான் பாதிக்கப்படுகின்றனா்.
எனவே, தமிழக அரசுத் துறைகளில் பணியாற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளா்களின் எண்ணிக்கை, பணி விவரங்களை அரசுத் தரப்பு அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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