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சித்தரிக்கப்பட்ட விடியோ விவகாரம்: திருச்சி காவல் ஆணையா் பதிலளிக்க உத்தரவு

சித்தரிக்கப்பட்ட புகைப்படம், விடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனு தொடா்பாக இணைய குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளா், திருச்சி காவல் ஆணையா் ஆகியோா் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

உத்தரவு - கோப்புப் படம்

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சித்தரிக்கப்பட்ட புகைப்படம், விடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனு தொடா்பாக இணைய குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளா், திருச்சி காவல் ஆணையா் ஆகியோா் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

திருச்சி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பெண் ஒருவா் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:

எனக்கும், எனது கணவருக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் இருந்து வந்தன. இந்த நிலையில், கணவருக்கு எதிராக நான் விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்தேன். இந்த வழக்கு தற்போது நிலுவையில் உள்ளது.

இதனிடையே, மகேஷ் ராஜா என்பவா் என்னைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி பழகி வந்தாா். பின்னா், என்னிடமிருந்து பணத்தை அபகரிக்கவும், அவா் சாா்ந்திருந்த கட்சியில் தனது நிலையை உயா்த்தவும் என்னை அவா் பயன்படுத்திக் கொள்கிறாா் என்பதை நான் உணா்ந்தேன். எனவே, இதுகுறித்து போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தேன்.

இந்த நிலையில், தவறாகச் சித்தரிக்கப்பட்ட எனது புகைப்படங்கள், விடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளன. எனது பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் பாஜக முன்னாள் நிா்வாகி கருப்பு முருகானந்தம், மகேஷ் ராஜா, பாலமுருகன் ஆகியோா் இந்தச் செயலைச் செய்து வருகின்றனா். காவல் துறையில் இதுகுறித்து புகாா் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

எனவே, கருப்பு முருகானந்தம், மகேஷ் ராஜா, பாலமுருகன் ஆகியோா் மீது அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும், சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்ட சித்தரிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள், விடியோக்களை நீக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.

இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கோவிந்தராஜன் திலகவதி முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:

இந்த மனு தொடா்பாக இணைய குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு காவல் கண்காணிப்பாளா், திருச்சி காவல் ஆணையா் ஆகியோா் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கு விசாரணை வருகிற 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றாா் நீதிபதி.

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