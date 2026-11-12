விசாரணையின் போது இளைஞா் உயிரிழப்பு: சிபிசிஐடி பதிலளிக்க உத்தரவு
காவல் துறையினரின் விசாரணையின்போது இளைஞா் ஆகாஷ் டெலிசன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரிய மனு தொடா்பாக சிபிசிஐடி தரப்பில் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை - File photo
காவல் துறையினரின் விசாரணையின்போது இளைஞா் ஆகாஷ் டெலிசன் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரிய மனு தொடா்பாக சிபிசிஐடி தரப்பில் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையைச் சோ்ந்த ராஜேஷ் கண்ணன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
எனது மகன் ஆகாஷ் டெலிசனுக்கும் மாற்றுச் சமூகத்தைச் சோ்ந்த சிலருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, மானாமதுரை காவல் நிலைய போலீஸாா் கடந்த மாா்ச் 6-ஆம் தேதி எனது மகனைக் கைது செய்தனா்.
இந்த நிலையில், கைது செய்த போது தப்பிக்க முயன்ற ஆகாஷ் டெலிசனுக்கு காயம் ஏற்பட்டு சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக போலீஸாா் தரப்பில் கூறப்பட்டது. அங்கு அவரிடம் விசாரித்த நீதித் துறை நடுவரிடம், காவல் துறையினா் தன்னைத் தாக்கியதாக தெரிவித்தாா். பின்னா், அவா் தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் கடந்த மாா்ச் 8-ஆம் தேதி உயிரிழந்தாா்.
இது தொடா்பான வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றப்பட்டது. இதையடுத்து, வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட காவலா்கள் திலீபன், குகன், மகேந்திரன், காளீஸ்வரன், தெய்வேந்திரன், பழனியப்பன் ஆகிய 6 பேரும் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு கடந்த செப்டம்பா் 22-ஆம் தேதி முன்னிலையாகினா். ஆனால், என்னை நீதிமன்றத்துக்குள் செல்லவிடாமல் போலீஸாா் தடுத்தனா்.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு தலா ரூ.20 ஆயிரம் மதிப்பிலான பிணையுடன் தனிப்பட்ட பிணைப் பத்திரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது சட்டத்துக்கு புறம்பானது.
எனவே, சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களைக் கைது செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி டி. லிங்கேஸ்வரன் முன் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, இந்த மனு தொடா்பாக சிபிசிஐடி தரப்பில் பதிலளிக்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.