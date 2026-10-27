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தற்பட மைய காட்சிப் பலகைகளை தமிழில் மாற்றக் கோரி வழக்கு

தமிழகம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டுள்ள அனைத்து தற்பட மைய (செல்ஃபி பாயிண்ட்) பலகைகளையும் தமிழில் மாற்றக் கோரிய மனு மீதான விசாரணையை வருகிற நவம்பா் 18-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.

சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு - கோப்புப் படம்

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தமிழகம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டுள்ள அனைத்து தற்பட மைய (செல்ஃபி பாயிண்ட்) பலகைகளையும் தமிழில் மாற்றக் கோரிய மனு மீதான விசாரணையை வருகிற நவம்பா் 18-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.

மதுரையைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் தீரன் திருமுருகன் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:

தமிழகத்தில் நகா்ப்புறங்களை அழகுபடுத்துதல், பொலிவுறு நகரம் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாநகராட்சிகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தற்பட மைய பலகைகள் அமைக்கப்பட்டன. இந்தப் பலகைகள் தமிழ்நாடு அலுவல் மொழிச் சட்டத்தின்படி அரசால் நிறுவப்படும் போது, மாநிலத்தின் அதிகாரபூா்வ மொழியான தமிழில் வைக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், இந்தப் பலகைகள் ஆங்கிலத்திலும், சில இடங்களில் தவறாகவும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

எனவே, தமிழகம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டுள்ள அனைத்து தற்பட மையங்களின் பலகைகளையும் தமிழில் மாற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.

இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வு முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அரசுத் தரப்பில் முன்னிலையான வழக்குரைஞா், இந்த மனு தொடா்பாக பதிலளிக்க கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றாா்.

இதையடுத்து, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:

இதுதொடா்பாக பதிலளிக்க அரசுத் தரப்புக்கு கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கு விசாரணை வருகிற நவம்பா் 18-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.

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