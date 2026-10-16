கருப்பு முருகானந்தத்தின் முன்பிணை மனு தள்ளுபடி
பெண்ணின் சித்தரிக்கப்பட்ட விடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்ட விவகாரத்தில், பாஜக முன்னாள் நிா்வாகி கருப்பு முருகானந்தம் முன்பிணை கோரிய மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப் படம்
பெண்ணின் சித்தரிக்கப்பட்ட விடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்ட விவகாரத்தில், பாஜக முன்னாள் நிா்வாகி கருப்பு முருகானந்தம் முன்பிணை கோரிய மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.
பாஜக முன்னாள் நிா்வாகி கருப்பு முருகானந்தம் முன்பிணை கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் தாக்கல் செய்த மனு:
என் மீது ஸ்ரீரங்கம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் பெண் ஒருவா் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்தப் புகாரில் சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணைத் தவறாக சித்தரித்து விடியோக்கள், புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்ததாகவும், அவரை ஏமாற்றியதாகவும் தெரிவித்தாா். இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளில் உண்மை இல்லை.
எனவே, இந்த வழக்கில் காவல் துறை என்னைக் கைது செய்வதிலிருந்து தடுக்கும் வகையில், எனக்கு முன்பிணை வழங்க வேண்டும் என அவா் கோரினாா்.
இந்த மனு ஏற்கெனவே விசாரணைக்கு வந்த போது, இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட நபா்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. எனவே, கருப்பு முருகானந்தத்துக்கு முன்பிணை வழங்கக் கூடாது என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தீா்ப்புக்காக தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிசங்கா் முன் வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரத்தில் பாஜக முன்னாள் நிா்வாகி கருப்பு முருகானந்தத்தின் முன்பிணை மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. மேலும், பெண்ணின் சித்தரிக்கப்பட்ட விடியோக்கள், புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்ட விவகாரத்தில் காவல் துறை சட்டத்துக்குள்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்றாா் நீதிபதி.
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