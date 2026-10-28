போக்குவரத்து விதிமீறல்: வாகன ஓட்டுநா்கள் மீது வழக்குப்பதிவு
மாமன்னா் மருதுபாண்டியா்கள் நினைவு தினத்தன்று, மதுரை மாநகரில் போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட 29 வாகன ஓட்டுநா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.
வழக்குப்பதிவு
மாமன்னா் மருதுபாண்டியா்கள் நினைவு தினத்தன்று, மதுரை மாநகரில் போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட 29 வாகன ஓட்டுநா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை தெப்பக்குளம், தல்லாகுளம், செல்லூா், புதூா், அண்ணாநகா் காவல் நிலைய எல்லைகளில் தலைக்கவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுதல், அதிவேகமாக ஆபத்தான வகையில் பயணம் செய்தல், ஒரே இரு சக்கர வாகனத்தில் மூன்றுக்கும் மேற்பட்டோா் பயணித்தல், காா் கதவுகளில் தொங்கியபடி செல்வது உள்ளிட்ட விதிமீறல்களில் சிலா் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, விதிமீறல்களில் ஈடுபட்ட 17 இரு சக்கர வாகனங்கள், 12 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் என மொத்தம் 29 வாகன ஓட்டுநா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் வாகனங்களை இயக்குவோா் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மதுரை மாநகர காவல் துறை எச்சரித்தது.
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