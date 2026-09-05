மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு: அமைச்சா்கள் ஆலோசனை
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு பக்தா்களுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் கோயில் இணை ஆணையா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மதுரை மீனாட்சிசுந்தரேசுவரா் கோயில் இணை ஆணையா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சா்கள் சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா், சீ. ரமேஷ். உடன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் வினய் உள்ளிட்டோா்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு பக்தா்களுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் கோயில் இணை ஆணையா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழக எரிசக்தி, சட்டத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ. ரமேஷ் ஆகியோா் பங்கேற்றுப் பேசியதாவது :
கோயில் குடமுழுக்கு நிகழ்வில் பக்தா்கள், முக்கியப் பிரமுகா்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு எளிதில் சென்று சேரும் வகையில் அனைத்து நுழைவுச் சீட்டுகளிலும் உரிய வழித்தட வரைபடம் அச்சிடப்பட வேண்டும்.
தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்களை நிறுத்தும் வசதி அடையாளம் காணப்பட்டு, இந்த வாகன நிறுத்துமிடங்களின் விவரங்களை பக்தா்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்த வேண்டும். அதிநவீன கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, கண்காணிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் காவல் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். 11 இடங்களில் காலணிகள் பாதுகாப்பு அறை, கைப்பேசி ஒப்படைப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இதில், பணியாளா்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். மேலும், குடமுழுக்கை அனைத்து பக்தா்களும் காணும் வகையில் எல்இடி திரைகள் ஆங்காங்கே அமைக்க வேண்டும். மேம்பட்ட உயிா் காக்கும் வசதிகள், அவசர ஊா்தி வசதிகள், சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள், நகரும் மருத்துவக் குழுக்கள் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்றனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியா் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் டி.ஜி.வினய், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் அ. கல்லாணை, எஸ்.ஆா். தங்கப்பாண்டி, சோ. காா்த்திகேயன், எம்.வி. கருப்பையா, எம்.எம்.கோபிசன், மாநகராட்சி மேயா் தி.நாகராஜன், இந்து சமய அறநிலையத் துறை திருச்சி மண்டல கூடுதல் ஆணையா் என்.பொன்மணி, மதுரை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.அன்பழகன், மீனாட்சிசுந்தரேசுவரா் கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ருக்மணி பழனிவேல்ராஜன், கோயில் இணை ஆணையா் செல்லத்துரை, அரசு அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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