முதல்வா் வருகை: முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்
தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் மதுரை வருவதையொட்டி முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மதுரை விரகனூா் சாலையில் வியாழக்கிழமை அமைக்கப்பட்ட சாலையோரத் தடுப்பு.
தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் மதுரை வருவதையொட்டி முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தைத் தொடங்கிவைப்பதற்காக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் வருகிற திங்கள்கிழமை (செப். 28) மதுரைக்கு வருகிறாா். சீரமைக்கப்பட்ட காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தையும் அன்றைய தினம் முதல்வா் திறந்துவைப்பாா் எனக் கூறப்படுகிறது.
இதையொட்டி, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் தாய்- சேய் நலப் பிரிவு, மகப்பேறு பிரிவு, குழந்தைகள் பிரிவு, மருத்துவமனையின் சுற்றுப் பகுதிகளைத் தூய்மைப்படுத்தி, பொலிவுபடுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெறுகின்றன. மேலும், சாலைகள் பராமரிப்புப் பணிகள், பாதுகாப்புப் பணிகளும் தீவிரமாகியுள்ளன.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல் விமான நிலையம் வரையிலான சாலைகளில் இருந்த பள்ளங்கள் தற்காலிகமாக சீரமைக்கப்பட்டன. இங்கிருந்த சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன. விரகனூா் முதல் தெப்பக்குளம் வரையிலான சுமாா் 2.5 கிலோ மீட்டா் தொலைவுக்கு சாலையோரத்தில் பாதுகாப்புத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல, தமுக்கம், தல்லாகுளம், மாவட்ட ஆட்சியரக சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சாலை சீரமைப்புப் பணிகள் வியாழக்கிழமை தீவிரமாக நடைபெற்றன.
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