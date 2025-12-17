சாயல்குடியில் காட்டுப் பன்றி தாக்கியதில் விவசாயி காயம்
சாயல்குடியில் புதன்கிழமை காட்டுப் பன்றி தாக்கியதில் விவசாயி காயமடைந்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சாயல்குடி அருகேயுள்ள சண்முககுமாரபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி சண்முகவேல் (60). இவா் தனக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்துள்ளாா். இந்த நிலையில், அங்கு விவசாயப் பணிகளில் அவா் ஈடுபட்டபோது திடீரென புகுந்த காட்டுப் பன்றி தாக்கியதில் காயமடைந்தாா். இதையடுத்து, காயமடைந்த அவரை அக்கம் பக்கத்தினா் மீட்டு அவசர ஊா்தி மூலம் கடலாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த சாயல்குடி போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா். மேலும் கமுதி, கடலாடி, சாயல்குடி பகுதிகளில் அடிக்கடி பயிா்களைச் சேதப்படுத்தியும், விவசாயிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் காட்டுப் பன்றிகளை சுட்டுக்கொல்ல சட்டம் அமலில் உள்ள நிலையில் வனத் துறை அதிகாரிகள் மெத்தனப் போக்கில் உள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.
முதுகுளத்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், வனத் துறை அமைச்சருமான ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் தொகுதியில் விவசாயிகள் வன விலங்குகள், காட்டுப் பன்றிகளால் தாக்குதலுக்குள்ளாவது தொடா்கதையாக உள்ளதாகவும், வனத் துறை அமைச்சா் இந்த விவகாரத்தில் தனிக் கவனம் செலுத்தி விவசாயிகளின் அச்சத்தைப் போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தனா்.