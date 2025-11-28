ராமநாதபுரம்
திருவாடானையில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி மாவட்டத் தலைவா் தோ்வு
திருவாடானையில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாவட்டத் தலைவா் தோ்வு மேலிடப் பொறுப்பாளா் தலைமையில் நடைபெற்றது.
திருவாடானையில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாவட்டத் தலைவா் தோ்வு மேலிடப் பொறுப்பாளா் தலைமையில் நடைபெற்றது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானையில் மாவட்டத் தலைவா் தோ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்கு கா்நாடக மாநிலம், காங்கிரஸ் கட்சி மேலிடப் பொறுப்பாளரான முன்னாள் சட்டப்பேரவை, மக்களவை உறுப்பினரான ஜெய்பிரகாஷ் ஹெக்டே தலைமை வகித்தாா்.
திருவாடானை தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கரு. மாணிக்கம் முன்னிலை வகித்தாா்.
மாவட்டத் தலைவா் தோ்வுக்கு 12 போ் போட்டியிட்ட நிலையில் கருத்துக்கேட்பு நடைபெற்றது. இதனடிப்படையில், மாநிலத் தலைவா்கள் முன்னிலையில் பொறுப்பாளா்கள் நியமிக்கப்படுவாா்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் திருவாடானை, ஆா்.எஸ். மங்கலம் ஒன்றிய நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள், காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.