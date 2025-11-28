பரமக்குடி அரசு கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கல்விக் கடன் வழங்கும் விழாவில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்விக் கடனுக்கான காசோலைகள் வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன்.
ராமநாதபுரம்

125 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.1.84 கோடி கல்விக் கடனுதவி

பரமக்குடி அரசு கலைக் கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை மாவட்ட அளவிலான கல்விக் கடன் வழங்கும் விழாவில் 125 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. 1.84 கோடி கல்விக் கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முன்னோடி வங்கி மூலம் வழங்கப்பட்ட கல்விக் கடன் நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் தலைமை வகித்து மாணவ, மாணவிகளுக்கான காசோலைகளை வழங்கினாா்.

பின்னா் அவா் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு மாணவ, மாணவிகளும் தங்களது லட்சியத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் உயா் கல்வி பெற கல்விக் கடனுதவிகள் வங்கிகள் மூலம் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு ரூ. 20 கோடி கல்விக் கடனாக மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலையில், நிகழாண்டு பல்வேறு கல்லூரிகளில் 27 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு இதுவரை 683 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. 16.27 கோடி கல்விக் கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை 125 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. 1.84 கோடி கல்விக் கடனுக்கான காசோலைகள் வழங்கப்பட்டன. இதே போல, மாணவா்கள் கடனுதவி பெற சிறப்பு முகாம்கள் கல்லூரி அளவில் நடத்தப்பட்டு, உயா் கல்விக்கு ஏற்ப கல்விக் கடன் வழங்கப்படுகிறது. இதை அனைத்துத் தரப்பு மாணவா்களும் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்தாா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் ஞா.சரவணபெருமாள், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளா் காா்த்திகேயன், கல்லூரி முதல்வா் ராஜா, உதவி மேலாளா் அசோக் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

