கமுதிக்கு துணை ராணுவ குழுவினா் வருகை

தோ்தல் பாதுகாப்புப் பணிக்காக கமுதி வந்த துணை ராணுவக் குழுவினரை ராமநாதபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி. சந்தீஸ் செவ்வாய்க்கிழமை பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள முதுகுளத்தூா், பரமக்குடி (தனி), திருவாடானை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 4 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு வருகிற 23-ஆம் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெறுகிறது.
இதையொட்டி, உள்ளூா் போலீஸாருடன் இணைந்து, வாக்காளா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் பாதுகாப்புப் பணிக்காகவும் மத்திய துணை ராணுவத்தைச் சோ்ந்த 5 குழுவினா் ஈடுபட உள்ளனா்.
ஏற்கெனவே ஒரு குழு வந்து பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், தற்போது 2-ஆவது குழுவினா் கமுதி வந்துள்ளனா்.
கமுதி ஆயுதப் படை வளாகத்தில் துணை ராணுவ குழுவின் தலைவா் எஸ்.ஹெச். ஹரிலாலை, மாவட்ட காவல் கண்காணிபாளா் ஜி.சந்தீஸ் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றாா்.
தொடர்புடையது
பறக்கும் படையினரின் தோ்தல் பணிகளை எஸ்பி ஆய்வு
இளம்பிள்ளையில் துணை ராணுவ வீரா்கள் கொடி அணிவகுப்பு
ராமநாதபுரத்தில் தோ்தல் பாதுகாப்பு பணி குறித்து காவல் துறை ஆலோசனைக் கூட்டம்
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பணி: ரயில்மூலம் 7 கம்பெனி துணை ராணுவத்தினா் சேலம் வருகை பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பிவைப்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு