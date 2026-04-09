முதுகுளத்தூா் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.பாண்டி வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா், இதைச் சுற்றியுள்ள உடைகுளம், சவேரியாா்பட்டணம், மகிண்டி, அலங்கானூா், பொசுக்குடிபட்டி, காக்கூா், புளியங்குடி, ஆதனக்குறிச்சி, கிழவனேரி, கருமம், மருதகம் உள்பட 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.பாண்டி வாக்குகள் சேகரித்தாா்.
அப்போது, முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினா் ஆா். தா்மா், இளைஞா், இளம் பெண்கள் பாசறை இணைச் செயலரும், ராமநாதபுரம் இளைய மன்னா் நாகேந்திரசேதுபதி, முதுகுளத்தூா் மத்திய ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.டி.செந்தில்குமாா், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
