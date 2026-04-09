Dinamani
ராமநாதபுரம்

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி ஏற்பு

ராமநாதபுரம் அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் 100 சதவீதம் வாக்குப் பதிவை வலியுறுத்தும் வகையில், விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி மாணவா்கள் வியாழக்கிழமை எடுத்தனா்.

ராமநாதபுரம் அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் முன்னிலையில் 100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்ட மாணவ, மாணவிகள்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 7:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் 100 சதவீதம் வாக்குப் பதிவை வலியுறுத்தும் வகையில், விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி மாணவா்கள் வியாழக்கிழமை எடுத்தனா்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வருகிற 23-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்தத் தோ்தலில் 100 சதவீதம் வாக்காளா்களை வாக்களிக்க வைக்க வேண்டும் எனத் தோ்தல் ஆணையம் சாா்பில் பல்வேறு விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இதன் தொடா்ச்சியாக, ராமநாதபுரம் அண்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் 100 சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி எடுக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கல்லூரி முதல்வா் உதயகுமாா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் கலந்து கொண்டு மாணவ, மாணவிகளுடன் 100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் என உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டாா்.

இதில் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், அரசு அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

