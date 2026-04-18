ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஏா்வாடி தா்ஹா சந்தனக்கூடு திருவிழாவை முன்னிட்டு, வரும் மே 11-ஆம் தேதி உள்ளூா் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கீழக்கரை அருகேயுள்ள ஏா்வாடி அல்குத்துபுல் அக்தாப் சுல்தான் செய்யது இப்ராஹீம் ஷாஹித் ஒலியுல்லா தா்காவில் சந்தனக்கூடு திருவிழா வரும் மே 10-ஆம் தேதி தொடங்கி 11- ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
இந்தத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு வருகிற மே 11-ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை உள்ளுா் விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் வரும் மே 23-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.
