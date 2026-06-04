பெங்களூா், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

பெங்களூா், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
திருச்சி - பெங்களூா் சிறப்பு அதிவிரைவு ரயிலானது (06007) வரும் 9 ஆம் தேதி முதல் 30 ஆம் தேதி வரை (செவ்வாய்க்கிழமைதோறும்) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமாா்க்கமாக, பெங்களூா் - திருச்சி சிறப்பு அதிவிரைவு ரயிலானது (06008) வரும் 9 ஆம் தேதி முதல் 30 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06166) வரும் 14 ஆம் தேதி வரையிலும், மறுமாா்க்கமாக தாம்பரம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயிலானது (06165) வரும் 15 ஆம் தேதி வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06017) வரும் 15 ஆம் தேதி வரையிலும், தாம்பரம் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயிலானது (06017) வரும் 16 ஆம் தேதி வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயிலானது (06045) வரும் 12 ஆம் தேதி வரையிலும், கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா் சிறப்பு ரயிலானது (06046) வரும் 14 ஆம் தேதி வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.