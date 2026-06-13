Dinamani
வேலூர் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை நைஜீரியாவில் போதைப்பொருள் கடத்திய இந்தியர்கள் கப்பலுடன் சிறைபிடிப்பு! ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் அபராதம்! மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியுடன் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சந்திப்பு இந்தியாவுக்கு எதிராக இரண்டாவது அதிவேக சதம்; ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் சாதனை! அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே 24 மணி நேரத்திற்குள் அமைதி ஒப்பந்தம்: பாக். பிரதமர் தகவல்! துபை-அகமதாபாத் விமான ஸ்பீக்கரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2.7 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்! மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் தவெக அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி ராணுவ தலைமைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் நியமனம்!
/
திருச்சி

திருச்சி - கான்பூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

பொதுமக்களின் வசதிக்காக உத்திரபிரதேச மாநிலம் கான்பூா் - திருச்சி - கான்பூா் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.

News image

ரயில்.

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:28 am IST

Syndication

பொதுமக்களின் வசதிக்காக உத்திரபிரதேச மாநிலம் கான்பூா் - திருச்சி - கான்பூா் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.

இதன்படி, கான்பூா் சென்ட்ரல் - திருச்சி சிறப்பு விரைவு ரயிலானது (01927) வரும் 17, 24 ஆம் தேதிகளில் இயக்கப்படும். மறுமாா்க்கமாக, திருச்சி - கான்பூா் சென்ட்ரல் சிறப்பு விரைவு ரயிலானது (01928) வரும் 19, 26 ஆம் தேதிகளில் இயக்கப்படும்.

8 குளிா்சாதனப் பெட்டிகள், 8 படுக்கை பெட்டிகள், 4 பொதுப்பெட்டிகள், ஒரு மாற்றுத்திறனாளிப் பெட்டி, ஒரு லக்கேஜ் பெட்டி என மொத்தம் 22 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலானது திருச்சியிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை இரவு 11.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு கரூா், நாமக்கல், சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, திருப்பதி, ரேணிகுண்டா, கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கோல், தெனாலி, விஜயவாடா, கம்மம், வாராங்கல், ராம்குண்டம், சிா்பூா் காகல்நகா், பால்ஹா்ஷா, சந்தா்பூா், நாக்பூா், இட்டாா்சி, போபால், பினா, லலித்பூா், ஜான்சி, ஓரை, பொக்ரயான் வழியாக கான்பூருக்கு திங்கள்கிழமை அதிகாலை 4.30 மணிக்குச் சென்றடையும். மறுமாா்க்கமாக, கான்பூரிலிருந்து புதன்கிழமை காலை 8.10 மணிக்குப் புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக திருச்சிக்கு வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.40 மணிக்கு வந்தடையும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

குருவாயூா் ரயில் வழித்தட மாற்றம்

குருவாயூா் ரயில் வழித்தட மாற்றம்

தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து: சில ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்

காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து: சில ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்

பொறியியல் பணிகள்: காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணிகள்: காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து

விடியோக்கள்

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!