ராமநாதபுரம்

மாரியூா் பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் சித்திரை பெளா்ணமி திருவிழா தொடக்கம்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கடலாடி அருகேயுள்ள மாரியூா் பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் சித்திரை பெளா்ணமி திருவிழா புதன்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

மாரியூா் பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் சித்திரை பெளா்ணமி திருவிழா கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள், கோயில் நிா்வாகிகள்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 8:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கடலாடி அருகேயுள்ள மாரியூா் பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் சித்திரை பெளா்ணமி திருவிழா புதன்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

மாரியூா் பவளநிற வல்லி அம்மன் சமேத பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் சித்திரை பௌா்ணமி திருக்கல்யாண பெருவிழா, சிவபெருமானின் 57-ஆவது திருவிளையாடல் வலைவீசும் படலம் திருவிழா காப்புக் கட்டுதல், கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

முன்னதாக, யாகசாலை பூஜை, கணபதி ஹோமம், கோமாதா பூஜை, பூா்ணாஹுதி, தீபாதாரனை நடைபெற்றன. இதைத் தொடா்ந்து, கொடி பட்டத்தை பக்தா்கள் தாம்பூல தட்டில் பூஜை பொருள்களுடன் மங்கல இசை வாத்தியங்களுடன், ஆலயத்தை சுற்றி வந்து, யாகசாலை பூஜைக்கு கொண்டு வந்தனா்.

பின்னா் கொடி மரத்துக்கு பால், தயிா், சந்தனம், இளநீா், பன்னீா், விபூதி, பஞ்சாமிா்தம் உள்ளிட்ட 16 வகையான பொருள்களால் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, நந்தி, சிவன், பாா்வதி உருவம் பொறித்த கொடியை கொடிமரத்தில் ஏற்றி, சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மாரியூா், முந்தல், கடலாடி, சாயல்குடி, கமுதி, முதுகுளத்தூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக வருகிற மே 1-ஆம் தேதி காலை தீா்த்தவாரி, சிவபெருமானின் 57-ஆவது திருவிளையாடல் புராணம் வலை வீசும் படலம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். அன்று மாலை சுவாமி, அம்மனுக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறும். இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம், தேவஸ்தானம் திவான் பழனிவேல்பாண்டியன், கோயில் நிா்வாகிகள் செய்து வருகின்றனா்.

வீரராகவா் கோயில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் தொடக்கம்

வீரராகவா் கோயில் சித்திரை பிரம்மோற்சவம் தொடக்கம்

புதுப்பாளையம் மாரியம்மன் கோயிலில் சித்திரை பூக்குழி திருவிழா கொடியேற்றம்

புதுப்பாளையம் மாரியம்மன் கோயிலில் சித்திரை பூக்குழி திருவிழா கொடியேற்றம்

மானாமதுரை சித்திரை திருவிழா: மாவிளக்கு பூஜை உத்ஸவம்

மானாமதுரை சித்திரை திருவிழா: மாவிளக்கு பூஜை உத்ஸவம்

தேய்பிறை அஷ்டமி: பைரவருக்கு சிறப்பு பூஜை

தேய்பிறை அஷ்டமி: பைரவருக்கு சிறப்பு பூஜை

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வீடியோக்கள்

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
வீடியோக்கள்

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு