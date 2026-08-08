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ராமநாதபுரம்

முதுகுளத்தூரில் தவெக சாா்பில் முப்பெரும் விழா

முதுகுளத்தூரில் பெண்களுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கிய தவெக மேற்கு மாவட்டச் செயலா் எம்.ஆா்.மதன்.

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முதுகுளத்தூரில் பெண்களுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கிய தவெக மேற்கு மாவட்டச் செயலா் எம்.ஆா்.மதன்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முதுகுளத்தூரில் முதல்வா் விஜய் பிறந்த நாள் விழா, புதிய உறுப்பினா்கள் சோ்க்கை விழா, நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா என முப்பெரும் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

தவெக சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வுக்கு மேற்கு மாவட்டச் செயலா் எம்.ஆா். மதன் தலைமை வகித்தாா். இதில் பங்கேற்ற 508 பெண்களுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

தொடா்ந்து, முதுகுளத்தூா், கடலாடி, சாயல்குடி ஒன்றியங்களிலிருந்து புதிய உறுப்பினா்கள் கட்சியில் சோ்ந்தனா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முதுகுளத்தூா், பரமக்குடி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் உள்ள மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூா், கிளை நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை நடிகா் அருண்மொழித்தேவன், கடலாடி கண்ணதாசன் செய்திருந்தனா்.

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