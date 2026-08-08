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ராமநாதபுரம்

தங்கசிமடம் காவல் நிலையத்தை பெண்கள் முற்றுகை

தங்கச்சிமடம் காவல் நிலையத்தை வெள்ளிக்கிழமை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள்.

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தங்கச்சிமடம் காவல் நிலையத்தை வெள்ளிக்கிழமை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமேசுவரம், ஆக. 7: தங்கச்சிமடம் பகுதியில் ஆயுதங்களுடன் சுற்றித்திரிந்த வடமாநிலத்தைச் சோ்ந்த 5 பேரை பொதுமக்கள் பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். அவா்களை விடுவித்த போலீஸாரை கண்டித்து, பெண்கள் காவல் நிலையத்தை வெள்ளிக்கிழமை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்தை அடுத்த தங்கச்சிமடம் குடியிருப்புப் பகுதியில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் சுற்றித்திரிந்த 5 வட மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா்களை பொதுமக்கள் பிடித்து வியாழக்கிழமை இரவு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

இந்த நிலையில், 5 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யாமல் போலீஸாா் விடுவித்தனா். இதைக் கண்டித்து 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் வெள்ளிக்கிழமை தங்கச்சிமடம் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, போலீஸாா் அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, விடுவிக்கப்பட்ட 5 பேரால் தங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் போலீஸாா் தான் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என்றனா்.

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