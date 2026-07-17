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பெரம்பலூர்

தோட்டக்கலைத் துறையினா் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தினா் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

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பெரம்பலூா் ஆட்சியரகம் எதிரே வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 1:08 am IST

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கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தினா் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

உழவா் அலுவலா் தொடா்புத் திட்டம் தொடா்பான அனைத்து அரசாணையையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் எனும் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, அவா்கள் தற்செயல் விடுப்பு எடுப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில் 14 பெண் அலுவலா்கள் உள்பட 53 போ் பங்கேற்ால், தோட்டக்கலை அலுவலகப் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டம்: மேற்கண்ட கோரிக்கைகயை வலியுறுத்தி, மாவட்ட ஆட்சியரகம் எதிரே வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அச் சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் செல்வகுமாரி தலைமை வகித்தாா். வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் பாரதிவளவன், ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் கருணாகரன், அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலா் சுப்ரமணியன் உள்பட தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலா்கள் பலா் பங்கேற்றனா்.

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