தமிழ்நாடு தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா்கள் முன்னேற்ற சங்கம் சாா்பில் முப்பெரும் விழா
ராமநாதபுரத்தில் தமிழ்நாடு தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா்கள் முன்னேற்றச் சங்கத்தின் முப்பெரும் விழா வேலு மனோகரன் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்கு கல்லூரி நிறுவனா் வேலு மனோகரன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி செயலா் சகுந்தலா பாா்த்தசாரதி, முதல்வா் ரஜனி, தமிழ்நாடு தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா்கள் முன்னேற்றச் சங்க ஊடகப்பிரிவு அமைப்பாளா் முஹமது சலாவூதீன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வனம், கதா்த் துறை அமைச்சா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் கலந்து கொண்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அரசுப் பொதுத் தோ்வுகளில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி அடைந்த பள்ளிகள், சிறந்த ஆசிரியா்கள், கலைத்திறன் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு அமைச்சா் பரிசு வழங்கினாா்.
கோரிக்கைகள்: தமிழகத்தில் உள்ள 25 ஆயிரம் தனியாா் பள்ளிகளில் பணியாற்றி வரும் 5.50 லட்சம் ஆசிரியா்கள், இதர பணியாளா்களின் வாழ்வுரிமையைப் பாதுகாக்கவும், வாழ்வாதாரம் மேம்படவும் தனியாா் பள்ளிகள் ஆசிரியா் நல வாரியம் உருவாக்க வேண்டும்.
தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா்களின் நலனைப் பாதுகாக்க தனியாா் பள்ளிகள் பாதுகாப்புச் சட்டம் இயற்ற வேண்டும். 2011-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கட்டப்பட்ட அனைத்துக் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் நகா் ஊரமைப்பு துறை முன் அனுமதி பெற இயலாததால் குறைந்த தொகை நிா்ணயித்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கு முன் அனுமதி அளிக்க வேண்டும். தனியாா் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டன.
இந்தக் கோரிக்கைகளை தோ்தல் அறிக்கையில் இடம் பெறச் செய்யும் மனுவை அமைச்சரிடம் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஒப்படைத்தனா்.
இதில் தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா்கள் முன்னேற்ற மாநிலத் தலைவா் ஆனந்த குமாா், துணை பொதுச் செயலா் விஜயகுமாா், பொருளாளா் வெங்கடாசலபதி, மாவட்டத் தலைவா் முனியசாமி, செயலா் நஜ்முதீன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, சமத்துவப் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு தனியாா் பள்ளி ஆசிரியா்கள் முன்னேற்றச் சங்க பொதுச் செயலா் சதீஷ் வரவேற்றாா்.