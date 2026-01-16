குருநானக்கின் போதனைகள் சமூக நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும்: ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி புகழாரம்
ராமேசுவரம்: சீக்கிய மத குரு குருநானக்கின் போதனைகள் சமூக நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் என தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி புகழாரம் சூட்டினாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்தில் சீக்கிய மத குரு குருநானக் சில காலம் தங்கியிருந்ததன் நினைவாக அங்கு குருத்வாரா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 13, 14, 15 ஆகிய தேதிகளில் குருநானக் ஜெயந்தி விழா மூன்று நாள்கள் நடைபெறும். இதில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து சீக்கியா்கள் கலந்துகொள்வா்.
இந்த நிலையில், குருநானக் ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்க தமிழக ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி, சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு விமானம் மூலம் வியாழக்கிழமை வந்தாா். அங்கிருந்து காரில் ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகைக்குச் சென்றாா். அவரை ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, ராமேசுவரம் குருத்வாராவுக்கு ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி காலை 11 மணிக்கு வந்தாா். ஆளுநரை சென்னை, ராமேசுவரம் மடங்களின் தலைவா்கள் விடல் சிங் தனசல், அவதாா் சிங் ருப்ராஷ், பொதுச் செயலா் ஹா்பிந்தா் சிங் சன்னே, பொருளாளா் குா்மீத் சிங் கானுஜா ஆகியோா் வரவேற்றனா். அங்கு நடைபெற்ற பிராா்த்தனையில் ஆளுநா் பங்கேற்றாா்.
இதையடுத்து அவா் பேசியதாவது:
குருநானக், சீக்கிய மக்களுக்கு மட்டுமன்றி, அனைத்துத் தரப்பு மக்களுக்கும் சேவை செய்தவா். எனக்கு சிறு வயதிலிருந்தே அவரை மிகவும் பிடிக்கும். அவருடைய போதனைகள், சமூக நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும். ராமேசுவரத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பங்கேற்றது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. இந்த ஜெயந்தி விழா, வரும் காலங்களில் கூடுதல் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
விழாவில் பங்கேற்ற ஆளுநருக்கு வீர வாள், குருநானக் குறித்த புத்தகங்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன. இதையடுத்து, குருத்வாரா நினைவு வாயில் முன் இருந்த குருநானக் காலடியைத் தரிசனம் செய்த ஆளுநா், வியாழக்கிழை பகல் 12.50 மணிக்கு மதுரைக்கு காரில் புறப்பட்டாா்.
ஆளுநரின் வருகையை முன்னிட்டு, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சந்தீஷ் தலைமையில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் சுப்பையா உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.