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ராமநாதபுரம்

குடிநீா் திட்டக் குழாய்கள் சேதமடைந்து வீணாகும் குடிநீா்

திருவாடானை அருகே ஆா். எஸ். மங்கலம் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் குழாய்கள் சேதமடைந்து குடிநீா் தேங்கி வீணாவதைத் தடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை

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ஆா்.எஸ். மங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் அருகே குடிநீா் குழாய் சேதமடைந்து வீணாகும் குடிநீா்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாடானை அருகே ஆா். எஸ். மங்கலம் பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் குழாய்கள் சேதமடைந்து குடிநீா் தேங்கி வீணாவதைத் தடுக்க வேண்டும் என பொது மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை, ஆா்.எஸ். மங்கலம் வழியாக காவிரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டக் குழாய்கள் சாலையோரம் அமைக்கப்பட்டு குடிநீா் விநியோகம் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், குடிநீா் திட்டக் குழாய்கள் சரிவர பராமரிக்கப்படாததால், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் எதிரே, தானிய சேமிப்புக் கிடங்கு அருகே என சுமாா் 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சாலையோரம் செல்லும் குடிநீா் திட்டக் குழாய்கள் சேதமடைந்து குடிநீா் வீணாகி சாலையோரம் குளம் போல தேங்கிக் கிடக்கிறது.

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இந்தப் பகுதியில் குடிநீருக்காக பொது மக்கள் பல கிலோ மீட்டா் தொலைவு சென்றும், குடம் ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரை விலை கொடுத்து வாங்கும் அவல நிலை இருக்கும் நிலையில், பல லட்சம் குடிநீா் வீணாவதை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கண்டும் காணாமல் இருப்பது வேதனையளிப்பதாக பொது மக்கள் புகாா் தெரிவித்தனா்.

எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து சேதமடைந்த குழாயை சரி செய்து சீரான குடிநீா் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என இந்தப் பகுதி மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனா்.

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