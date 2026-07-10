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தஞ்சாவூர்

தஞ்சையில் இன்று ரேஷன் திட்ட குறைதீா் கூட்டம்

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்திலுள்ள வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் பொது விநியோகத் திட்டக் குறைதீா் கூட்டம் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) நடைபெறவுள்ளது.

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தஞ்சாவூா் மாவட்டத்திலுள்ள வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் பொது விநியோகத் திட்டக் குறைதீா் கூட்டம் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) நடைபெறவுள்ளது.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 1:46 am IST

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தஞ்சாவூா் மாவட்டத்திலுள்ள வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் பொது விநியோகத் திட்டக் குறைதீா் கூட்டம் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) நடைபெறவுள்ளது.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி தெரிவித்திருப்பது:

பொது விநியோகத் திட்டத்தில் காணப்படும் குறைகளைக் களையவும், மக்களின் குறைகளைக் கேட்டு உடனுக்குடன் நிவா்த்தி செய்யவும் தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 வட்டங்களிலும் பொது விநியோகத் திட்டக் குறைதீா் கூட்டம் சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

எனவே, பொதுமக்களுக்கு தங்களுக்கு குறைகள் ஏதும் இருந்தால் தொடா்புடைய வட்ட வழங்கல் அலுவலரிடம் மனுக்கள் அளித்து பயன் பெறலாம்.

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