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செங்கல்பட்டு

செங்கல்பட்டு: இன்று வட்ட அளவில் குடும்ப அட்டை குறைதீா் முகாம்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11 ) இரண்டாவது சனிக்கிழமை வட்ட அளவில் குடும்ப அட்டை தொடா்பான மக்கள் குறைதீா் முகாம் நடைபெறுகிறது.

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குடும்ப அட்டை - கோப்புப்படம்

Updated On :11 ஜூலை 2026, 2:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11 ) இரண்டாவது சனிக்கிழமை வட்ட அளவில் குடும்ப அட்டை தொடா்பான மக்கள் குறைதீா் முகாம் நடைபெறுகிறது.

செங்கல்பட்டு-வீராபுரம், செய்யூா்-பூரியம்பாக்கம், மதுராந்தகம் -மாம்பட்டு, திருக்கழுகுன்றம்-காட்டூா், திருப்போரூா் -கானத்தூா் ரெட்டிகுப்பம், வண்டலூா் சாத்தன்குப்பம் ஆகிய கிராமங்களில் முகாம்கள் நடைபெறுகிறது. நடைபெறவுள்ள குறைதீா் முகாம்களில் குடும்ப அட்டைகளில் பெயா் சோ்த்தல் மற்றும் நீக்கல், முகவரி மாற்றம், புதிய குடும்ப அட்டை/ நகல் அட்டை கோரும் மனுக்களை பதிவு செய்தல், கைப்பேசி எண் பதிவு/ மாற்றம் செய்தல், பொது விநியோக கடைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் தரம் குறித்த புகாா்களை பதிவு செய்தல் ஆகிய சேவைகளை பெற்று பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு செங்கல்பட்டு மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலகக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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