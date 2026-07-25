சதுரயுக வள்ளியம்மன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை

சாயல்குடி சதுரயுக வள்ளியம்மன் கோயில் ஆடி திருவிழாவையொட்டி, 708 திருவிளக்கு பூஜை வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சாயல்குடி சதுரயுக வள்ளியம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா கடந்த 21-ஆம் தேதி காப்புக் கட்டுதல், கணபதி ஹோமம், முத்து பரப்புதல் நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி, நாள்தோறும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடைபெற்றது. வெள்ளிக்கிழமை இரவு கோயில் வளாகத்தில் 708 திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது. இதில் பெண்கள் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தினா். இதில் கலந்து கொண்ட பெண்களுக்கு பூஜை பொருள்கள், மல்லிகைப்பூ, பரிசு பொருள்கள் வழங்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, வருகிற 28-ஆம் தேதி முளைக்கொட்டு திண்ணையிலிருந்து கோயிலுக்கு முளைப்பாரி எடுத்துச் செல்லுதலும், 29-ஆம் தேதி பொங்கல் வைத்தலும், முளைப்பாரி ஊா்வலமும் நடைபெற உள்ளது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை சாயல்குடி ஜமீன்தாா் சிவஞானபாண்டியன் தலைமையிலான குழுவினா் செய்தனா்.
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