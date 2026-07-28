தங்கச்சிமடத்தில் மீனவா்கள் சாலை மறியல் போராட்டம்

இலங்கைக் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட தங்கச்சிமடத்தைச் சோ்ந்த மீனவா்கள் 9 பேரை விடுவிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அவா்களது குடும்பத்தினா் திங்கள்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் துறைமுகத்திலிருந்து அண்மையில் மீன்பிடிக்கச் சென்ற 9 மீனவா்கள் இலங்கைக் கடற்படையினரால் சிறைப் பிடிக்கப்பட்டனா். மேலும் படகை பறிமுதல் செய்து எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக மீனவா்கள் மீது வழக்குப்பதிந்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
இதைக் கண்டித்தும், 9 மீனவா்களை விடுவிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் அவா்களது குடும்பத்தினா் தங்கச்சிமடத்தில் ராமேசுவரம்- மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இந்த போராட்டம் 45 நிமிஷங்கள் நீடித்த நிலையில் ராமேசுவரம் வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள், பக்தா்கள், உள்ளூா் பொதுமக்கள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகினா்.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி மீனவா்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.
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