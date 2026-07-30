பரமக்குடி பகுதியில் நாளை மின்தடை

பரமக்குடி நகா்ப் பகுதியில் சனிக்கிழமை (ஆக.1) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்துஎன உதவி செயற்பொறியாளா் மு.மாலதி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பரமக்குடி நகா்ப் பகுதியில் அவசர மின் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால் சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இளையான்குடி சாலை, நீதிமன்றம் வளாகம், முசாபா் கனி தெரு, அய்யாத்துரை தெரு, பாரதியாா் பூங்கா, முகமது அலி தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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