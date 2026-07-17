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தேனி

உத்தமபாளையம், மேகமலை பகுதிகளில் நாளை மின் தடை

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம், மேகமலைக் கிராமங்களில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

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மின் தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 1:10 am IST

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தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம், மேகமலைக் கிராமங்களில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து மின் வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் ராஜ்மோகன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: உத்தமபாளையம், வண்ணாத்திப் பாறை துணை மின் நிலையங்களில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே உத்தமபாளையம் நகா், அனுமந்தன்பட்டி, கோம்பை, பண்ணைப்புரம், அணைப்பட்டி, கோகிலாபுரம், ஆனைமலையன்பட்டி, இதைச் சுற்றிய பகுதிகள்.

மேகமலை, மேல் மணலாறு, கீழ் மணலாறு, மகாராஜாமெட்டு, ஹைவேவிஸ், குள்ளப்ப கவுண்டன்பட்டி, கருநாக்கமுத்தன்பட்டி, சுருளிப்பட்டி, நாராயணத் தேவன்பட்டி, லோயா் கேம்ப் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.

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