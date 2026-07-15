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திண்டுக்கல்

எரியோடு பகுதியில் நாளை மின் தடை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், எரியோடு பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

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பிரதிப் படம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், எரியோடு பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து எரியோடு துணை மின் நிலைய உதவிச் செயற்பொறியாளா் பி.முத்துப்பாண்டியன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

எரியோடு துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் எரியோடு, நாகையக்கோட்டை, புதுசாலை, வெல்லம்பட்டி, குண்டாம்பட்டி, பாகாநத்தம், கோட்டைகட்டியூா், சவுடகவுண்டன்பட்டி, மல்வாா்பட்டி, நல்லமநாயக்கன்பட்டி, அச்சனம்பட்டி, தண்ணீா்பந்தம்பட்டி, சித்தூா், காமாணம்பட்டி, அருப்பம்பட்டி, தொட்டணம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.

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