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ராமநாதபுரம்

பாம்பனில் கெட்டுப்போன 10 கிலோ மீன் அழிப்பு

பாம்பன் மீன் சந்தையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 10 கிலோ கெட்டுப்போன மீன்களை உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.

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பாம்பன் மீன் சந்தையில் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வில் ஈடுபட்ட உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா்கள்.

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமேசுவரத்தை அடுத்த பாம்பன் மீன் சந்தையில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 10 கிலோ கெட்டுப்போன மீன்களை உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்தை அடுத்த பாம்பன் மீன் சந்தையில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா் முருகன் தலைமையில் மீன்வளத் துறையினா், போலீஸாா் ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கெட்டுப்போன 10 கிலோ மீன்களை பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.

மேலும், இதுபோன்று கெட்டுப்போன மீன்களை விற்பனை செய்தால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வியாபாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.

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