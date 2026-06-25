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ராமநாதபுரம்

ராமநாதபுரம் அருகே தெரு நாய் கடித்து புள்ளிமான் பலி

ராமநாதபுரம் அருகே இரை தேடி குடியிருப்புக்குள் வந்த புள்ளிமானை தெரு நாய்கள் துரத்திக் கடித்ததால் செவ்வாய்க் கிழமை உயிரிழந்தது.

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Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் அருகே இரை தேடி குடியிருப்புக்குள் வந்த புள்ளிமானை தெரு நாய்கள் துரத்திக் கடித்ததால் செவ்வாய்க் கிழமை உயிரிழந்தது.

ராமநாதபுரத்தை அடுத்துள்ள தெற்குதரவை அருகேயுள்ள காட்டுப் பகுதியிலிருந்து கிராமப் பகுதிக்குள் வந்த புள்ளிமான் அங்குமிங்கும் இரை தேடி அலைந்து கொண்டிருந்தது. இதைக் கண்ட தெருநாய்கள் துரத்திக் கடித்ததில் பலத்த காயமடைந்த புள்ளிமான் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. இது குறித்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வனத் துறையினா் சடலத்தை மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனா். தொடா்ந்து சடலத்தை வனத் துறையினா் கொண்டு சென்று வனப் பகுதியில் புதைத்தனா்.

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