Dinamani
அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ் பெற்ற டி.ஆர். பாலு! அமெரிக்க மக்களுக்காக பெட்ரோல் விலையைக் குறைக்க வேண்டும் : அதிபர் டிரம்ப்தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பில்லை! தவெகவுக்கு துணை நிற்போம்! அதிமுக: திருமாவளவன் மேயர் பிரியா, அமைச்சர் சேகர் பாபு மீது வழக்குப் பதிவு!குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வுக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!பொறியியல் சேர்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! கலந்தாய்வு தேதி அறிவிக்கப்படும்!தொடர்ந்து குறையும் தங்கம், வெள்ளி விலை!
/
ராமநாதபுரம்

ராமநாதபுரத்தில் படைப்பாளிகளுக்கு பாராட்டு!

News image

ராமநாதபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படைப்பாளா்கள்.

Updated On :29 ஜூன் 2026, 2:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரத்தில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் சங்கம் சாா்பில் படைப்பாளிகளுக்கு பாராட்டு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

ராமநாதபுரம் அரசு ஊழியா் சங்கக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு, மாவட்டத் தலைவா் இரா.ஆ. வான் தமிழ் இளம்பரிதி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் ஸ்டாலின் முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில், மறைந்த திரைப்பட இயக்குநா்கள் பாரதிராஜா, பாக்கியராஜ் , பத்திரிகையாளா் புருஷோத்தமன், அமோனியா விஷ வாயுவால் உயிரிழந்தோருக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

ராமநாதபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படைப்பாளா்கள்.

ராமநாதபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படைப்பாளா்கள்.

இதில், கவிஞா்கள் முத்து நிலவன், மங்கலக்குடி நா. கலையரசன் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா். சிறுகதை எழுத்தாளா்கள், கவிதை படைப்பாளிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. பொருளாளா் ரேணுகாதேவி நன்றியுரை கூறினாா்.

ராமநாதபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படைப்பாளா்கள்.

ராமநாதபுரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படைப்பாளா்கள்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாசரேத் பள்ளியில் இரு பெரும் விழா

நாசரேத் பள்ளியில் இரு பெரும் விழா

ஜமாபந்தி: 247 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்

ஜமாபந்தி: 247 பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்

கோவில்பட்டியில் எழுத்தாளருக்கு பாராட்டு

கோவில்பட்டியில் எழுத்தாளருக்கு பாராட்டு

இயற்கை விவசாயிகள் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

இயற்கை விவசாயிகள் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

விடியோக்கள்

lingam Web Series Review | தென் தமிழகத்தை நடுங்க வைத்த ரௌடி! லிங்கம் | Lakshmi Saravanakumar

lingam Web Series Review | தென் தமிழகத்தை நடுங்க வைத்த ரௌடி! லிங்கம் | Lakshmi Saravanakumar

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK