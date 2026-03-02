4 நாள்களுக்கு பிறகு மீன் பிடிக்கச் சென்ற மீனவா்கள்

கச்சத்தீவு புனித அந்தோணியாா் ஆலய திருவிழா நிறைவடைந்த நிலையில், 4 நாள்களுக்கு பிறகு ஆயிரக்கணக்கான மீனவா்கள் திங்கள்கிழமை மீன் பிடிக்கச் சென்றனா்.
கச்சத்தீவு புனித அந்தோணியாா் ஆலய திருவிழா கடந்த பிப். 27, 28 ஆகிய இரு நாள்கள் நடைபெற்றது. இந்தத் திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள ராமேசுவரத்திலிருந்து 3,700 இந்திய பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இந்தத் திருவிழாவை முன்னிட்டு 4 நாள்கள் மீனவா்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத் துறையினா் தடை விதித்திருந்தனா். இந்த நிலையில், அந்தோணியாா் ஆலயத் திருவிழா பிப். 28 -ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது.
இதைத் தொடா்ந்து, ராமேசுவரம், பாம்பன், மண்டபம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மீனவா்கள் மீன்வளத் துறை அனுமதி பெற்று திங்கள்கிழமை மீன் பிடிக்கச் சென்றனா்.
டிரெண்டிங்
கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது கச்சத்தீவு தேவாலயத் திருவிழா
கச்சத்தீவு தேவாலயத் திருவிழா தொடங்கியது!
கச்சத்தீவு தேவாலயத் திருவிழா இன்று தொடக்கம்!
கச்சத்தீவு அந்தோணியாா் ஆலயத் திருவிழா: பக்தா்கள் செல்லும் படகுகள் ஆய்வு
வீடியோக்கள்
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...